L’Eredità Tutti in viaggio su Rai 1 | sfide VIP e beneficenza per Emergenza Sorrisi Ets

L'Eredità prenderà il via in prima serata dalle 21.30, sotto il titolo Tutti in viaggio. Il game show, ispirato alla stagione estiva, celebra il tema del viaggio e il desiderio di partire, proponendo una serata ricca di sfide e intrattenimento. Partecipanti e sfide Condotto da Marco . L'articolo L'Eredità Tutti in viaggio su Rai 1: sfide VIP e beneficenza per Emergenza Sorrisi Ets è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

