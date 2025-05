“L’Eredità – Tutti in viaggio” con Marco Liorni su Rai 1 | la scaletta con i giochi e le coppie di concorrenti

Tutti in Viaggio di domenica 27 aprile sarà una puntata speciale del noto game show, tutta dedicata al tema del viaggio. Accanto a Marco Liorni, torneranno le Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. I nomi delle sei coppie di concorrenti e il montepremi devoluto in beneficenza dalla Rai a Emergenza Sorrisi. 🔗 L’Eredità –in Viaggio di domenica 27 aprile sarà una puntata speciale del noto game show, tutta dedicata al tema del viaggio. Accanto a, torneranno le Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani. I nomi delle seidie il montepremi devoluto in beneficenza dalla Rai a Emergenza Sorrisi. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

ASCOLTI TV 15 MARZO 2025: TUTTI DA AFFARI TUOI (30,1%) E POI ALL’ULTIMA DI C’È POSTA PER TE (30,6%), L’EREDITÀ VIVA L’AMORE (15,3%) - ASCOLTI TV 15 MARZO 2025 • Sabato • Gli ascolti tv + total audience (in rosso ed in corsivo) di sabato 15 marzo 2025 con L’Eredità Viva L’Amore e l’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2919 33.01PT – 6381 34.32 M E D I A S E T24H – 3544 40.08PT – 7771 41.80 Settegiorni Parlamento – 510 12.80 Tg1 + Dialogo – 1206 23.20 + 1134 20.80 Uno Mattina in Famiglia – 1249 22. 🔗bubinoblog

L’Eredità Sanremo, C’è posta per te o A casa tutti bene? La tv dell’8 marzo - Per la prima serata in tv, sabato 8 marzo, su RaiUno alle 21.25 da “L’Eredità Sanremo”, condotto da Marco Liorni. Gioco a quiz in cui 6 concorrenti Vip si sfidano in giochi ad eliminazione fino ad arrivare alla ”Ghigliottina”, dove si deve indovinare una parola attraverso 5 indizi in un minuto di tempo. In caso di vincita, il montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Onlus “Fondazione WeWorld”. 🔗bergamonews.it

Un passo dal record, Gabriele Paolini all’Eredità: di tutti i soldi vinti quanti ne incassa davvero? - Mulazzo (Massa Carrara), 17 aprile 2025 – Con una serie di vittorie impressionanti, Gabriele Paolini, 29enne di Mulazzo, ha superato i 300mila euro di montepremi nel game show L’Eredità. Un traguardo che lo avvicina al record storico del programma – fissato a 321mila euro – e lo consacra tra i campioni più longevi del quiz di Rai 1, condotto da Marco Liorni. Ma quanto finirà effettivamente nelle sue tasche? La cifra annunciata in trasmissione è lorda e va interpretata alla luce del regolamento ufficiale della trasmissione, in particolare dell’articolo 5, disponibile sul sito della Rai a ... 🔗lanazione.it