L' Eredità questa sera speciale in prima serata con Irene Grandi Luca Argentero e le coppie vip

Eredità in prima serata per un appuntamento speciale del game show di Rai 1. Ecco chi saranno i concorrenti vip e gli ospiti della puntata. Puntata speciale de L'Eredità questa sera in prima serata su Rai 1. Titolo di questo appuntamento in onda dalle 21.30, Tutti in viaggio. Il game show infatti, ispirato dalla bella stagione, dedicherà la serata al tema del viaggio e al desiderio di partire. Ma scopriamo meglio cosa succederà e quali saranno gli ospiti che prenderanno parte al gioco. Le coppie vip che parteciperanno Al game show condotto da Marco Liorni parteciperanno sei coppie vip: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba .

L’EREDITÀ: IL SABATO SERA DI RAI1 CON SEI COPPIE FAMOSE E UNA SCOSSA MOLTO SPECIALE - Si intitola “Viva l’Amore” il nuovo appuntamento speciale de “L’Eredità”, in onda sabato 15 marzo alle 21-.30 su Rai1: il celebre game show, condotto da Marco Liorni dedica una serata speciale all’amore in tutte le sue forme. Sei coppie note, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale, si sfidano per conquistare il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli Simona Izzo e Ricky Tognazzi Rossella Erra e Attilio Russo Giulia Salemi e Pierpaolo ... 🔗bubinoblog

L’EREDITÀ SPECIALE SANREMO: UNA PARATA DI VIP DA LIORNI NEL SABATO SERA DI RAI1 - L’Eredità, il game show più longevo della tv italiana e campione d’ascolti indiscusso del preserale, si sdoppia e sbarca in prima serata per omaggiare Sanremo con tanti concorrenti vip. La puntata è un omaggio al Festival di Sanremo. Un viaggio emozionante attraverso i momenti iconici della storica kermesse, arricchito da retroscena inediti e testimonianze esclusive raccolte direttamente dai protagonisti dell’ultima edizione del Festival. 🔗bubinoblog

Ascolti tv ieri sera: L’Eredità – Speciale Sanremo, C’è posta per te | Dati Auditel, sabato 8 marzo 2025 - Ascolti tv di sabato 8 marzo 2025. La prima serata di ieri ha visto una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ora o mai più” contro “C’è posta per te“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 8 marzo 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

