l eredità positiva di expo e i tanti problemi da risolvere

C'è stato un momento di euforia post Expo ben rappresentato dalla famosa copertina del New York Times che qualificava Milano come "a place to be". Un'immagine un po' appannata a vederla oggi in cui il dibattito pubblico è imperniato su come fare ripartire questa città. Ma è indubbio che già prima e poi dopo il 2015 l'attrattività del modello Milano era molto forte, come testimoniato da due fenomeni. C'era chi voleva vivere un'esperienza all'ombra della Madonnina solo per qualche giorno e così le strade hanno iniziato a riempirsi di turisti, fatto pressoché sconosciuto fino alla data di Expo: nel 2000 le presenze erano circa 3 milioni, già diventate oltre 5 nel 2009 – il 2009 è l'anno in cui si iniziò a costruire il Bosco Verticale, destinato a diventare dal 2014 il simbolo della nuova skyline milanese.

