L’EREDITÀ IN PRIMA SERATA | 6 COPPIE VIP E UNA SCOSSA MOLTO SPECIALE PER UNA NOBILE CAUSA

SPECIALE in PRIMA SERATA de L’EREDITÀ, in onda venerdì 2 maggio alle 21.30 su Rai1. Il game show, condotto da Marco Liorni, dedica una puntata al desiderio di partire nella bella stagione.Protagoniste della SERATA sei COPPIE note:Martina Colombari e Alessandro CostacurtaFabio Balsamo e Ciro PrielloFrancesco Pannofino e Emanuela RossiGiuseppe Zeno e Margareth MadèBarbara Foria e Francesco PaolantoniAlba Parietti e Francesco OppiniLe COPPIE si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza a Emergenza Sorrisi Ets.Dopo una serie di prove avvincenti, la gara culminerà nel classico Triello, che decreterà il concorrente destinato a cimentarsi con la Ghigliottina, il momento clou del programma.Ospite della SERATA Irene Grandi, mentre Luca Argentero e Alessandro Costacurta si cimenteranno in una imperdibile SCOSSA. 🔗 Bubinoblog - L’EREDITÀ IN PRIMA SERATA: 6 COPPIE VIP E UNA SCOSSA MOLTO SPECIALE PER UNA NOBILE CAUSA “Tutti in viaggio” è loinde, in onda venerdì 2 maggio alle 21.30 su Rai1. Il game show, condotto da Marco Liorni, dedica una puntata al desiderio di partire nella bella stagione.Protagoniste dellaseinote:Martina Colombari e Alessandro CostacurtaFabio Balsamo e Ciro PrielloFrancesco Pannofino e Emanuela RossiGiuseppe Zeno e Margareth MadèBarbara Foria e Francesco PaolantoniAlba Parietti e Francesco OppiniLesi sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza a Emergenza Sorrisi Ets.Dopo una serie di prove avvincenti, la gara culminerà nel classico Triello, che decreterà il concorrente destinato a cimentarsi con la Ghigliottina, il momento clou del programma.Ospite dellaIrene Grandi, mentre Luca Argentero e Alessandro Costacurta si cimenteranno in una imperdibile. 🔗 Bubinoblog

Ne parlano su altre fonti

L’Eredità gioca in prima serata con 6 coppie famose - Contro l’ultima puntata di C’è Posta per Te con ospiti Gianni Morandi e Il Volo, Rai 1 schiera per il secondo sabato consecutivo uno speciale de L’Eredità condotto da Marco Liorni, questa volta dedicato all’amore. Speciale L’Eredità – Viva l’Amore: le coppie in gioco A giocare domani sera, nella puntata rinominata Viva l’Amore in onda dopo Affari Tuoi, saranno sei coppie del mondo dello spettacolo, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale: si tratta di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Eleonora Erra ... 🔗davidemaggio.it

Funerali Papa, come cambia la programmazione: slitta la prima serata di Affari Tuoi, stop L’Eredità e Ciao Maschio - Come cambia il palinsesto in seguito alla copertura dei funerali del Papa di sabato 26 aprile: slitta la prima serata di Affari Tuoi, stop anche a L'Eredità e Ciao Maschio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L'Eredità: lo speciale in prima serata su Rai1, sabato 15 marzo - Oggi, sabato 15 marzo 2025, in prima serata su Rai1, nell’appuntamento speciale con L’Eredità, il celebre game show, condotto da Marco Liorni. 🔗comingsoon.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“L’Eredità Sanremo”, in prima serata una puntata speciale; “Viva l’amore”, stasera su Rai 1 il secondo speciale di “L’Eredità” con 6 coppie vip in gara; Ascolti tv ieri domenica 6 aprile chi ha vinto tra Costanza, Che tempo che fa, Lo Show dei Record e Le Iene; Ascolti tv ieri (6 gennaio): De Martino fa numeri mostruosi (meglio di Amadeus), Liorni dilaga senza Gerry Scotti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia