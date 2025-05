Leonor Fini | la sua arte in mostra a Palazzo Reale

Leonor Fini (1907-1996) Milano dedica una grande monografica, allestita (sino al 22 giugno 2025) nelle sale di Palazzo Reale. Tra dipinti, disegni, costumi, fotografie e video, esposte oltre 100 opere, in un percorso espositivo originale e ricco di fascino. 🔗 Laverita.info - Leonor Fini: la sua arte in mostra a Palazzo Reale Pittrice, scenografa, costumista, scritirice e disegnatrice, talento precoce e una vita fuori dagli schemi, a(1907-1996) Milano dedica una grande monografica, allestita (sino al 22 giugno 2025) nelle sale di. Tra dipinti, disegni, costumi, fotografie e video, esposte oltre 100 opere, in un percorso espositivo originale e ricco di fascino. 🔗 Laverita.info

Altre fonti ne stanno dando notizia

Jasmine Carrisi a ‘Verissimo’: la sua storia “da figlia d’arte” - È attualmente una delle concorrenti di ‘The Couple’, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5, e sarà ospite sabato 19 aprile a ‘Verissimo’. Si tratta di Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, che sarà nel salotto di Silvia Toffanin con le sorelle Cristel e Romina. La carriera Nata il 14 giugno 2001 dall’amore tra la showgirl Loredana Lecciso e il cantante Al Bano, Jasmine ha frequentato l’Università di Milano, specializzandosi in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. 🔗quotidiano.net

Leonor Fini, ctonia, divinatoria, una performer fuor di etichette - Jean Genet giudicava le opere di Leonor Fini con l’olfatto. In ognuna avvertiva un acre profumo di morte, che testimoniava un «intimo teatro macabro». Nel suo Lettre à Leonor Fini, […] The post Leonor Fini, ctonia, divinatoria, una performer fuor di etichette first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Ultimi giorni di festival del libro con i big: Daniele Panebarco e la sua “nona arte” e Pablo Trincia con “come nascono le storie” - Arezzo, 13 marzo 2025 – Il Festival del Libro 2025 si chiuderà ufficialmente domenica 16 marzo alle ore 17 presso il Cinema Italia di Soci con un ospite di eccezione, Pablo Trincia ovvero il giornalista italiano che ha portato in Italia il genere podcast. Nato a Lipsia nell'allora Germania Est da padre italiano e da madre persiana, si trasferisce con la famiglia a Milano. Viene chiamato Pablo in onore del poeta Pablo Neruda. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una, nessuna, centomila. La vita e l’opera della grande Leonor Fini in mostra a Milano; Una sfinge allo specchio: l’arte di Leonor Fini; A Milano, la mostra su Leonor Fini, l’artista ribelle che trasformò il trauma in visioni oniriche; 5 grandi mostre da non perdere a Como, Milano e Lugano nel weekend. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Leonor Fini, la sfinge dell’arte - Portamento superbo, sguardo magnetico, indole volitiva e immaginazione dirompente, Leonor Fini (1907-1996) è stata una delle figure più originali, affascinanti e misteriose dell’arte del ... 🔗rsi.ch

Leonor Fini, l’artista ribelle che trasformò il trauma in visioni oniriche - A Palazzo Reale una retrospettiva con cento capolavori ne esplora l’universo visionario, tra pittura, teatro, moda e ribellione femminile. Un viaggio nel mistero e nella metamorfosi dell’identità ... 🔗living.corriere.it

L'arte di Leonor Fini a Palazzo Reale: un racconto contro-corrente del Ventesimo secolo - Leonor Fini. Un nome relativamente poco noto tra ... la dimensione profondamente autobiografica della sua arte, la consapevolezza orgogliosa di portare una prospettiva femminile in un contesto ... 🔗affaritaliani.it