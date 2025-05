Leo Gassmann | Un film con papà? Perché no

Gassmann è ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di 'Ciao Maschio' in onda sabato 3 maggio in seconda serata su Rai 1. Alla domanda della De Girolamo "Hai un cognome ingombrante, il nonno, il papà, non hai mai avuto paura del confronto?". Il cantautore ed attore ha risposto: "No, non ne ho mai avuto paura, anche Perché credo che il confronto sia necessario, ognuno di noi si deve confrontare con il proprio passato. Io stimo la mia famiglia per quello che ha fatto e per quello che sta facendo ancora oggi, però quello che secondo me ognuno di noi deve capire è che noi siamo individui singoli, arriviamo su questo mondo con le nostre gambe e ce ne andremo con le nostre gambe. E credo che sia un diritto di tutti inseguire quello che più ci rende felici"."Fortunatamente – ha proseguito Gassmann – questo l'ho capito anche grazie alla mia famiglia, Perché poi il modo in cui noi viviamo le nostre vite è anche in parte grazie a come ci hanno cresciuto.

