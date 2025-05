Leo Gassmann | Un film con mio papà Alessandro? Perché no?

Leo Gassmann sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di 'Ciao Maschio' in onda domani, sabato 3 aprile

Rai, Leo Gassmann a Ciao Maschio: “Un film con mio papà? Perché no” - Roma, 2 mag. (askanews) – Il cantautore e attore Leo Gassmann sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di “Ciao Maschio” in onda sabato 3 maggio in seconda serata su Rai1. Alla domanda della De Girolamo “Hai un cognome ingombrante, il nonno, il papà, non hai mai avuto paura del confronto?”, il cantautore ed attore ha risposto: “No, non ne ho mai avuto paura, anche perché credo che il confronto sia necessario, ognuno di noi si deve confrontare con il proprio passato. 🔗ildenaro.it

"Un film con mio padre?", la risposta di Leo Gassmann spiazza tutti - Il cantautore e attore Leo Gassmann sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di Ciao Maschio in onda sabato 3 Maggio in seconda serata su Rai 1. Alla domanda della conduttrice "Hai un cognome ingombrante, il nonno, il papà (rispettivamente Vittorio e Alessandro Gassmann, ndr), non hai mai avuto paura del confronto?", l'artista ha risposto: "No, non ne ho mai avuto paura, anche perché credo che il confronto sia necessario, ognuno di noi si deve confrontare con il proprio passato. 🔗iltempo.it

