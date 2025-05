Leicester-Southampton il pronostico | Over 2 5 e non solo

Leicester e Southampton, che si affronteranno domani sabato 3 maggio alle 16:00 al King Power Stadium. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 3-2 in favore delle Foxes, pronte a ripetersi per regalare una gioia al loro pubblico. Per i biancorossi, invece, l’obiettivo è quello di uscire da questa trasferta mettendo in cascina 3 punti, pur essendo già retrocessi in Championship.L’andamento di Leicester e SouthamptonReduce dalla sconfitta per 3-0 con il Wolverhampton, il Leicester è ormai retrocesso in Seconda Divisione e vuole concludere in bellezza questa annata. 🔗 Sololaroma.it - Leicester-Southampton, il pronostico: Over 2.5 e non solo Il weekend calcistico sta per entrare nel vivo e la Premier League torna sotto la luce dei riflettori. Una delle gare in programma in questa 35° giornata metterà contrapposte due delle deluse di questo campionato inglese. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani sabato 3 maggio alle 16:00 al King Power Stadium. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 3-2 in favore delle Foxes, pronte a ripetersi per regalare una gioia al loro pubblico. Per i biancorossi, invece, l’obiettivo è quello di uscire da questa trasferta mettendo in cascina 3 punti, pur essendo già retrocessi in Championship.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 3-0 con il Wolverhampton, ilè ormai retrocesso in Seconda Divisione e vuole concludere in bellezza questa annata. 🔗 Sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Werder Brema-Eintracht Francoforte, il pronostico: motivazioni Champions, combo approvata - Giornata numero 28 in Bundesliga, e c’è ancora molto in ballo in questo finale di stagione. Sabato 5 aprile sfide importanti soprattutto in zona Europa, e non solo con Friburgo-Borussia Dortmund: alle 18:30 al Weserstadion, dopo gli altri match, in campo Werder Brema e Eintracht Francoforte, una gara molto importante soprattutto per gli ospiti. Ospiti che hanno voglia di Champions League, ed una vittoria sarebbe un ulteriore passo verso tale obiettivo. 🔗sololaroma.it

Pronostico Barcellona-Betis: i catalani non si fermano - Barcellona-Betis è una gara della trentesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico Primo posto nella Liga con tre punti di vantaggio sul Real Madrid; finale di Coppa del Re (contro il Real Madrid); quarti di finale di Champions League e secondo i bookmaker squadra favorita. Insomma, sta andando tutto a gonfie vele dentro il Barcellona. Almeno sul campo visto che da un paio di giorni a questa parte sono tornati a ruggire forte quelli che potrebbero essere dei problemi importanti sotto l’aspetto societario. 🔗ilveggente.it

Fulham-Tottenham, il pronostico di Premier: GOAL certo e Multigol goloso - Una 29ª giornata di Premier League che ha già regalato fin qui emozioni importanti, da un Nottingham Forest sempre più terzo in classifica ad un Manchester City fermato in casa dal Brighton sul 2-2. All’orizzonte però una domenica 16 marzo che promette fuoco e fiamme, non solo con il derby londinese tra Arsenal e Chelsea ma anche con un interessante Fulham-Tottenham, in programma a Craven Cottage alle 14:30. 🔗sololaroma.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arsenal-Ipswich, quote e pronostico: l'1+Over 3.5 supera il raddoppio; Il pronostico di Manchester United-Newcastle: quote particolari goal, Over 2.5 e 2; Quote e pronostico di Liverpool-Wolverhampton: occhio alla combo Goal+Over 2; West Ham-Liverpool, quote e pronostico: primo tempo già on fire?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pronostici Everton-Ipswich Town e Leicester-Southampton: in arrivo un altro “under” - Everton-Ipswich Town e Leicester-Southampton sono due partite di Premier League e si giocano sabato alle 16:00: pronostici. 🔗ilveggente.it

Pronostico, Schedina Under/Over: un poker di match per accendere il fine settimana - Vediamo nel dettaglio. Schedina Under/Over, Pronostico Arsenal - Brentford: Over 2.5 La Schedina Under/Over molla gli ormeggi alle 18.30 di sabato, all'Emirates Stadium di Londra: in scena la 32ª ... 🔗assopoker.com