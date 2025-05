Legambiente Campania viaggiare con la Circumvesuaviana è una farsa

"viaggiare in Circumvesuviana diventa, giorno dopo giorno, una vera farsa". A sostenerlo, in una nota, è Legambiente Campania, che commenta così gli ultimi disservizi che hanno interessato le linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno. "Che siano le festività natalizie o quelle pasquali – aggiunge Legambiente Campania – per turisti e pendolari nulla cambia. Nel giro di pochi giorni due treni sulle linee vesuviane sono andati in fumo: uno ha fermato la corsa a Castellammare di Stabia, l'altro tra Torre e Pompei lasciando i viaggiatori sui binari. Ecco che i ripetuti guasti, i ritardi, le soppressioni delle corse sono gli elementi della cartolina che la linea peggiore d'Italia offre ai tanti turisti che stanno affollando la nostra regione, senza dimenticare i disservizi per migliaia di migliaia di lavoratori, studenti e cittadini che anche in questi giorni di festa affrontano le numerose difficoltà per spostarsi".

