Leclerc | Abbiamo fatto passi avanti significativi ma non siamo ancora al livello di McLaren e Red Bull

Leclerc è stato un inizio di stagione molto complicato, complice una vettura – la Sf-25 – difficile da domare. Ma, alla vigilia del weekend a Miami, il pilota monegasco non piange sul latte versato, bensì guarda al futuro con la speranza che presto le cose miglioreranno.Leggi anche: Hamilton: «Tante cose mi impediscono di essere costante. Anche i primi sei mesi in Mercedes furono duri»Le parole di Charles LeclercIn conferenza ha dichiarato:«Quest'anno siamo andati in direzioni piuttosto estreme in termini di set-up, per estrarre un po' di più dalla macchina, quindi sento che sto cambiando molto del mio stile di guida per adattarmi alle richieste di questa auto», ha esordito il monegasco. «La macchina è un po' più difficile delle precedenti, molto molto puntata sul davanti e questo la rende piuttosto complicata da guidare, soprattutto quando si è al limite in qualifica.

