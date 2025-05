Lecco le ceneri di cani e gatti sepolti nella stessa tomba dei loro padroni | ora si può

Lecco, 2 maggio 2025 – Un legame indissolubile quello con i propri animali domestici, più forte anche della morte. A Lecco cani, gatti e gli altri animali domestici di famiglia possono essere seppelliti insieme ai propri padroni. E' scritto nel nuovo regolamento di Polizia mortuaria approvato in Consiglio comunale durante l'ultima seduta, al termine di un lungo lavoro di revisione. Ora i propri amici a quattro zampe possono così per sempre riposare accanto alle persone con cui hanno vissuto, in linea con quanto prevede una norma regionale. Non sono invece al momento previsti cimiteri apposta per gli animali, contrariamente a quanto disposto sempre dalla stessa normativa regionale.Cosa prevede il nuovo regolamentoIn base al nuovo regolamento appena varato, i resti degli domestici possono essere collocati nello stesso cimitero e nella stessa tomba dei propri padroni in vita, però non nella stessa bara, ma in una teca a parte.

