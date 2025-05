Lecce-Napoli novità di formazione per Conte | le scelte del tecnico azzurro

Conte ha in mente una novità, o quasi: contro il Lecce c'è un'idea "nuova".Contro il Lecce il Napoli di Antonio Conte cerca la quarta vittoria consecutiva ed il decimo risultato utile consecutivo in campionato. Un trend importante che, finora, ha portato gli azzurri in vetta alla classifica. È un momento cruciale della stagione, è sotto gli occhi di tutti. Serve continuare a vincere per confermare il primato e, perchè no, provare anche a staccare l'Inter magari approfittando di un passo falso dei nerazzurri.Quella contro i pugliesi è una gara insidiosa poiché gli uomini di Giampaolo, che non vincono da undici partite, si trovano al quartultimo posto e alla disperata ricerca di punti salvezza. Fare uno sgarro alla capolista potrebbe essere un buon modo per affrontare le ultime partite della stagione.

