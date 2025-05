Lecce-Napoli il pronostico di Serie A | scudetto vicino per Conte occhio al NOGOAL

Nuova giornata di Serie A, la 35ª, che apre i propri battenti proprio oggi, con l'anticipo tra Torino e Venezia, ma tanto succederà in questo weekend che può spostare gli equilibri della classifica. Sfide decisamente importanti quelle di sabato 3 maggio, soprattutto in chiave scudetto: il match serale vedrà l'Inter di scena col Verona, ma subito prima, alle 18:00 al Via del Mare, spazio ad un Lecce-Napoli da brividi, tra chi ha estremo bisogno di punti salvezza e chi vede il sogno scudetto a portata di mano.Salentini che sono indubbiamente tra le squadre più in difficoltà di questa Serie A, e i motivi purtroppo sono anche extra campo. La scomparsa dello storico fisioterapista Graziano Fiorita, e conseguente polemica con la Lega per il corto rinvio concesso, ha fortemente colpito la squadra, che a Bergamo contro l'Atalanta ha comunque conquistato per lui un prezioso punto.

