Lecce-Napoli ecco perché Conte ha scelto Olivera e non Rafa Marin | il motivo

Napoli è stato svelato perché Conte schiererà Olivera e non Rafa Marin contro il Lecce. Il Napoli è pronto ad affrontare il Lecce in trasferta, al Via del Mare, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. Dopo il sorpasso all’Inter capolista, grazie al successo per 2-0 tra le mura amiche del Maradona contro il Torino, gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo con un unico obiettivo: vincere per continuare a credere nel sogno scudetto.Di fronte ci saranno i giallorossi allenati da mister Marco Giampaolo, che sono invischiati nella lotta salvezza e hanno bisogno di punti per ampliare il distacco di soli due punti dalla zona retrocessione. I pugliesi si affideranno ancora una volta al bomber Krstovi?, che ha già raggiunto la doppia cifra e sta letteralmente trascinando i suoi alla permanenza in A. 🔗 Spazionapoli.it - Lecce-Napoli, ecco perché Conte ha scelto Olivera e non Rafa Marin: il motivo In casaè stato svelatoschiereràe noncontro il. Ilè pronto ad affrontare ilin trasferta, al Via del Mare, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. Dopo il sorpasso all’Inter capolista, grazie al successo per 2-0 tra le mura amiche del Maradona contro il Torino, gli uomini di Antonioscenderanno in campo con un unico obiettivo: vincere per continuare a credere nel sogno scudetto.Di fronte ci saranno i giallorossi allenati da mister Marco Giampaolo, che sono invischiati nella lotta salvezza e hanno bisogno di punti per ampliare il distacco di soli due punti dalla zona retrocessione. I pugliesi si affideranno ancora una volta al bomber Krstovi?, che ha già raggiunto la doppia cifra e sta letteralmente trascinando i suoi alla permanenza in A. 🔗 Spazionapoli.it

