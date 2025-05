Lecce Napoli | dove vederla orario e probabili formazioni

Lecce Napoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Via del Mare di Lecce si giocherà la gara valevole per la 35ª giornata di Serie A tra Lecce Napoli. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere .

Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) – Dopo il pari nel big match contro l’Inter, il Napoli torna a caccia dei tre punti in campionato. Oggi, domenica 9 marzo, gli azzurri ospitano la Fiorentina al Maradona nel 28° turno di Serie A. La squadra di Conte è seconda in campionato a 57 punti, -1 dalla vetta. I viola sono invece […] L'articolo Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Bologna Napoli: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A Bologna Napoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Dall’Ara di Bologna si giocherà la gara valevole per la 31ª giornata di Serie A tra Bologna Napoli. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. […] 🔗calcionews24.com

Juventus-Lecce, ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni, orario e dove vederla - Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ritrovare il quarto posto e magari agganciare anche il terzo. Madama contro Lecce punta su un rendimento interno recentemente tornato all'altezza: cinque vittorie nelle ultime sei gare sul campo amico e quattro clean sheet. 🔗sport.quotidiano.net

