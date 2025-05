Lecce-Napoli Conte avvertito | le parole sono nette

Napoli, proprio per la gara contro il Lecce, è arrivato un importante avviso. Sono ore calde quelle che precedono il match valido per la 35esima giornata di Serie A tra Lecce e Napoli. Le due squadre si trovano in due posizioni di classifica agli antipodi ed inseguono obiettivi molto diversi: i padroni di casa puntano con forza alla salvezza, mentre gli ospiti sono sempre più vicini alla conquista del quarto scudetto della propria storia. Mister Antonio Conte, dopo il sorpasso all'Inter nell'ultimo turno di campionato, sta cercando di mantenere alta la concentrazione nei suoi uomini, isolandoli dalle voci che danno gli azzurri come favoriti per il trionfo finale, visto anche il calendario sulla carta abbordabile. Nulla è già scritto, ed il Napoli dovrà lottare con le unghie e con i denti già a partire da domani pomeriggio: il Lecce è un avversario ostico secondo un ex calciatore.

“Sarà dura”, Conte avvertito : l’annuncio in diretta - Importante avvertimento al Napoli di Conte prima della sfida con il Barcellona. Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad una gara che dirà tantissimo sulla lotta scudetto. Lunedì sera, infatti, i partenopei giocheranno al Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Questa gara contro i rossoblù, almeno sulla carta, rappresenta per il Napoli l’ultimo ostacolo duro del campionato. Proprio per questo motivo, però, lo stesso Antonio Conte ha ricevuto un importante avvertimento. 🔗spazionapoli.it

“Il Napoli potrebbe rallentare”, l’annuncio riguarda Conte: tifosi senza parole! - Annuncio agghiacciante su Conte, con il Napoli che ora alla prossima partita dovrà fare a meno del proprio tecnico Il Napoli sta pian piano rialzando la testa dopo un periodo molto difficile, dove i punti stentavano ad arrivare. La vittoria contro il Milan dà sicuramente morale ai calciatori in vista del rush finale di stagione, in cui si sta cominciando – finalmente – a parlare di Scudetto, senza più nascondersi o pensare agli obiettivi minimi. 🔗spazionapoli.it

8 Marzo, Conte: “Serve parità vera, lotta nei fatti e non solo parole” - Il leader del M5S, Giuseppe ConteROMA – “Serve una vera parità sul lavoro. Sottopagate, sfruttate, disoccupate o inattive perché scoraggiate. Mettiamo un punto alla disoccupazione di genere, ripartendo dalla dignità. Serve una lotta contro la violenza di genere che non sia solo a parole. Andiamo oltre, combattiamola con i fatti, a partire dal sostenere l’autonomia finanziaria delle donne che denunciano”. 🔗lopinionista.it

Napoli, Conte: «Non affossiamoci da soli, voglio questo ambiente. Inter? Ho un messaggio per Inzaghi» - Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce. Tutti i dettagli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista di Lecce-Napoli. 🔗calcionews24.com

Napoli, Conte predica calma: «Non abbiamo ancora fatto nulla. Complimenti all'Inter per la gara col Barcellona» - «Ci stiamo giocando lo scudetto. Questo deve inorgoglirci tanto. Ma voglio lanciare un avvertimento al mondo Napoli: non abbiamo fatto ancora nulla, restiamo uniti e umili. Ho una ... 🔗msn.com

Sabatini: "Scioccato da Conte, atto di egoismo e parole ingiuste verso il Napoli e De Laurentiis" - Sandro Sabatini, giornalista, nel suo canale Youtube, ha analizzato e commentato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli. Queste le sue parole: "Sono scioccato ... 🔗areanapoli.it