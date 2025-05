Lecce-Napoli annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le false residenze

Lecce e Napoli, come comunicato dal club pugliese, sono stati annullati 701 biglietti per violazione della misura organizzativa. Si temevano, infatti, “false residenze” sugli oltre mille biglietti acquistati dai tifosi azzurri.Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le “false residenze”Il Lecce ha pubblicato il seguente comunicato:L’U.s. Lecce comunica che l’Autorità Provinciale di P.S., a seguito degli accertamenti e approfondimenti eseguiti di concerto con l’Ufficio Anagrafe del Comune di Lecce sui tagliandi acquistati nei settori diversi da quello riservato alla tifoseria ospite, ha disposto l’annullamento di 701 biglietti emessi in violazione della seguente misura organizzativa:“Vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S. 🔗 Ilnapolista.it - Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le “false residenze” Per il match tra, come comunicato dal club pugliese, sono stati701per violazione della misura organizzativa. Si temevano, infatti, “” sugli oltre milleacquistati dai701diper le “”Ilha pubblicato il seguente comunicato:L’U.s.comunica che l’Autorità Provinciale di P.S., a seguito degli accertamenti e approfondimenti eseguiti di concerto con l’Ufficio Anagrafe del Comune disui tagliandi acquistati nei settori diversi da quello riservato alla tifoseria ospite, ha disposto l’annullamento di 701emessi in violazione della seguente misura organizzativa:“Vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S. 🔗 Ilnapolista.it

