Lecce-Napoli a Massa ufficiale la designazione | ecco da chi sarà affiancato

ecco la designazione ufficiale per Lecce-Napoli: i precedenti col Napoli promettono bene.Lecce-Napoli sarà un match cruciale per il finale di stagione degli uomini di Antonio Conte. Gli azzurri cercano una vittoria che possa confermare la vetta della classifica in attesa del match dell’Inter contro il Verona.Serviranno tre punti in un match che si preannuncia critico, forse il più complesso delle ultime di stagione. I pugliesi, quartultimi in classifica, inseguono una salvezza che per il momento è chiaramente alla portata ma che non sarà di certo semplice per gli uomini di Giampaolo.Lecce-Napoli, Massa al fischietto: i precedenti col NapoliMa chi arbitrerà la gara? Da pochi minuti sono stati ufficializzati tutti i direttori di gara, con anche assistenti e Var, della 35ª giornata di Serie A. 🔗 Spazionapoli.it - Lecce-Napoli a Massa, ufficiale la designazione: ecco da chi sarà affiancato laper: i precedenti colpromettono bene.un match cruciale per il finale di stagione degli uomini di Antonio Conte. Gli azzurri cercano una vittoria che possa confermare la vetta della classifica in attesa del match dell’Inter contro il Verona.Serviranno tre punti in un match che si preannuncia critico, forse il più complesso delle ultime di stagione. I pugliesi, quartultimi in classifica, inseguono una salvezza che per il momento è chiaramente alla portata ma che nondi certo semplice per gli uomini di Giampaolo.al fischietto: i precedenti colMa chi arbitrerà la gara? Da pochi minuti sono stati ufficializzati tutti i direttori di gara, con anche assistenti e Var, della 35ª giornata di Serie A. 🔗 Spazionapoli.it

