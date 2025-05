Lecce Giampaolo | Sappiamo che il Napoli è primo in classifica ma era forte anche l’Atalanta

Giampaolo, tecnico del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani pomeriggio (ore 18.00 palla al centro) al “Via del Mare” contro il Napoli. Vi proponiamo di seguito le sue parole riportate dai colleghi di Tmw.Le parole di Giampaolo in conferenza«Idealmente vogliamo abbracciare la famiglia di Graziano. Manca tanto anche a noi, rinnoviamo le nostre condoglianze», ha esordito il tecnico dei pugliesi, ricordando la tragedia che ha colpito il club la scorsa settimana.Le emozioni di questi giorni possono aver innescato maggiore unità?«Gestire quello che è successo vi assicuro che non è per niente facile. Ci sono gli aspetti tecnici e quelli morali. Tutti noi abbiamo perso un uomo della nostra squadra, della nostra famiglia, uno che stava al nostro fianco h 24. 🔗 Ilnapolista.it - Lecce, Giampaolo: «Sappiamo che il Napoli è primo in classifica, ma era forte anche l’Atalanta» Marco, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani pomeriggio (ore 18.00 palla al centro) al “Via del Mare” contro il. Vi proponiamo di seguito le sue parole riportate dai colleghi di Tmw.Le parole diin conferenza«Idealmente vogliamo abbracciare la famiglia di Graziano. Manca tantoa noi, rinnoviamo le nostre condoglianze», ha esordito il tecnico dei pugliesi, ricordando la tragedia che ha colpito il club la scorsa settimana.Le emozioni di questi giorni possono aver innescato maggiore unità?«Gestire quello che è successo vi assicuro che non è per niente facile. Ci sono gli aspetti tecnici e quelli morali. Tutti noi abbiamo perso un uomo della nostra squadra, della nostra famiglia, uno che stava al nostro fianco h 24. 🔗 Ilnapolista.it

Il Lecce, reduce da un risultato sorprendente in casa dell'Atalanta e da una situazione extra-campo molto delicata a causa della scomparsa di un membro dello staff, vorrà proseguire il proprio cammino verso la salvezza. Due rientri fondamentali per il Lecce: Giampaolo sorride Per provare a ottenere un ulteriore risultato impronosticabile, stavolta contro la prima della classe, il Lecce avrà bisogno del miglior organico possibile, per fornire a mister Giampaolo un

Convocati Lecce, le scelte di Giampaolo in vista della gara contro il Genoa. Ecco la lista completa - Convocati Lecce, ecco le scelte di Giampaolo in vista della gara contro il Genoa. La lista UFFICIALE completa della squadra completa Il Lecce ha diramato la sua lista convocati per quanto riguarda la sfida contro il Genoa IL COMUNICATO Il tecnico Marco Giampaolo ha convocato i seguenti calciatori per la gara Genoa – Lecce, 29ª giornata […] 🔗calcionews24.com

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Lecce, Giampaolo: "Napoli la più forte, ma faremo nostra parte. Abbiamo perso un fratello" - L'allenatore del Lecce, che domani alle ore 18 sfiderà il Napoli in casa, Marco Giampaolo, in apertura di conferenza ha voluto ricordare Graziano Fiorita, storico fisioterapista, scomparso prematurame ... 🔗msn.com

Giampaolo ricorda Graziano. Poi parla del Napoli, e anche di Rebic - LECCE - Un doveroso ricordo a Graziano Fiorita, è così che mister Giampaolo apre la conferenza stampa pre partita. 🔗corrieresalentino.it

Giampaolo: “Graziano non può essere strumentalizzato. Salvezza? Non ho paura!” - Il tecnico giallorosso ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli in programma sabato alle 18 al Via del Mare ... 🔗calciolecce.it