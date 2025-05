Lecce Giampaolo prima del Napoli | "Voglio vedere lo spirito di chi ha perso un fratello ma la morte di Graziano non dev'essere strumentalizzata"

Lecce, Giampaolo: «Giochiamo per Graziano. Il Napoli? La squadra più forte del campionato» - Lecce, Giampaolo: «Giochiamo per Graziano. Il Napoli? La squadra più forte del campionato»"> Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, tra cui il doloroso lutto che ha colpito l’ambiente giallorosso con la scomparsa di Graziano Fiorita, storico membro dello staff. «Un dolore ancora vivo. Non è facile gestirlo» L’apertura è dedicata al ricordo di Graziano: «Idealmente vogliamo abbracciare la famiglia di Graziano. 🔗napolipiu.com

Lecce, Giampaolo: «Sappiamo che il Napoli è primo in classifica, ma era forte anche l’Atalanta» - Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani pomeriggio (ore 18.00 palla al centro) al “Via del Mare” contro il Napoli. Vi proponiamo di seguito le sue parole riportate dai colleghi di Tmw. Le parole di Giampaolo in conferenza «Idealmente vogliamo abbracciare la famiglia di Graziano. Manca tanto anche a noi, rinnoviamo le nostre condoglianze», ha esordito il tecnico dei pugliesi, ricordando la tragedia che ha colpito il club la scorsa settimana. 🔗ilnapolista.it

Lecce, in 26 convocati per il Napoli - Prima chiamata stagionale per Nicola Sansone, inserito nlla liste over 22 della formazione giallorossa dopo l'infortunio di Gabi Jean. 🔗leccesette.it