Lecce Giampaolo | Giochiamo per Graziano Il Napoli? La squadra più forte del campionato

Lecce, Giampaolo: «Giochiamo per Graziano. Il Napoli? La squadra più forte del campionato»">Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, tra cui il doloroso lutto che ha colpito l’ambiente giallorosso con la scomparsa di Graziano Fiorita, storico membro dello staff.«Un dolore ancora vivo. Non è facile gestirlo»L’apertura è dedicata al ricordo di Graziano: «Idealmente vogliamo abbracciare la famiglia di Graziano. Manca tanto anche a noi, rinnoviamo le nostre condoglianze».«Gestire quello che è successo non è per niente facile. Abbiamo perso un uomo della nostra squadra, della nostra famiglia. Prima della gara contro l’Atalanta ho detto ai ragazzi che dovevamo giocare con grande spirito. La squadra ha risposto in modo serio e dignitoso. 🔗 Napolipiu.com - Lecce, Giampaolo: «Giochiamo per Graziano. Il Napoli? La squadra più forte del campionato» : «per. Il? Lapiùdel»">Alla vigilia della sfida contro il, il tecnico delMarcoha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, tra cui il doloroso lutto che ha colpito l’ambiente giallorosso con la scomparsa diFiorita, storico membro dello staff.«Un dolore ancora vivo. Non è facile gestirlo»L’apertura è dedicata al ricordo di: «Idealmente vogliamo abbracciare la famiglia di. Manca tanto anche a noi, rinnoviamo le nostre condoglianze».«Gestire quello che è successo non è per niente facile. Abbiamo perso un uomo della nostra, della nostra famiglia. Prima della gara contro l’Atalanta ho detto ai ragazzi che dovevamo giocare con grande spirito. Laha risposto in modo serio e dignitoso. 🔗 Napolipiu.com

Se ne parla anche su altri siti

Convocati Lecce, le scelte di Giampaolo in vista della gara contro il Genoa. Ecco la lista completa - Convocati Lecce, ecco le scelte di Giampaolo in vista della gara contro il Genoa. La lista UFFICIALE completa della squadra completa Il Lecce ha diramato la sua lista convocati per quanto riguarda la sfida contro il Genoa IL COMUNICATO Il tecnico Marco Giampaolo ha convocato i seguenti calciatori per la gara Genoa – Lecce, 29ª giornata […] 🔗calcionews24.com

Serie A – Lecce-Milan, allarme per Giampaolo: tre titolari a rischio - Il Lecce prosegue la preparazione in vista dell’importante match di sabato 8 marzo contro il Milan: tre titolari a rischio 🔗pianetamilan.it

Genoa-Lecce diretta, inizia la ripresa. Giampaolo cambia gli esterni - A caccia dell'impresa per svoltare. Il Lecce nella Genova rossoblù per cercare punti pesanti in chiave salvezza. A Marassi Giampaolo - ex sampdoriano - gioca un derby tutto personale,... 🔗quotidianodipuglia.it

Su questo argomento da altre fonti

Verso Lecce-Napoli, Giampaolo: Giochiamo contro i più forti. La morte di Graziano non va strumentalizzata; Lecce, Giampaolo: “Giochiamo contro il Napoli, la squadra più forte, ma noi dobbiamo fare la nostra parte”; Giampaolo: Graziano non può essere strumentalizzato. Salvezza? Non ho paura!; Giampaolo ricorda Graziano. Poi parla del Napoli, e anche di Rebic. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lecce, Giampaolo: "Napoli la più forte, ma faremo nostra parte. Abbiamo perso un fratello" - L'allenatore del Lecce, che domani alle ore 18 sfiderà il Napoli in casa, Marco Giampaolo, in apertura di conferenza ha voluto ricordare Graziano Fiorita, storico fisioterapista, scomparso prematurame ... 🔗msn.com

Giampaolo ricorda Graziano. Poi parla del Napoli, e anche di Rebic - LECCE - Un doveroso ricordo a Graziano Fiorita, è così che mister Giampaolo apre la conferenza stampa pre partita. 🔗corrieresalentino.it

Giampaolo: “Graziano non può essere strumentalizzato. Salvezza? Non ho paura!” - Il tecnico giallorosso ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli in programma sabato alle 18 al Via del Mare ... 🔗calciolecce.it