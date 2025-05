LeBron James e Doncic non bastano | delusione Lakers eliminati al primo turno dai Minnesota T-Wolves

Lakers aveva illuso: fuori dai playoff contro Minnesota!Probabilmente, la cavalcata vincente sul finale di stagione aveva illuso. I Lakers, arrivati terzi a Ovest, erano sembrati più di quello che in realtà sono? L'uscita al primo turno (4-1) contro Minnesota brucia. Brucia per davvero. Perché quando hai un LeBron a quota 40 anni, non sai mai cosa capiterà il prossimo anno. Perché vedi i nomi James e Doncic nello stesso roster e dai per scontato di fare un po' più di strada nella post-season. Perché i T-Wolves non erano stati così irresistibili durante tutto l'anno. Tanti, troppi i fattori che hanno contribuito alla disfatta dei gialloviola, al di là dei meriti di Minnesota. Come la poca profondità della panchina, che ha costretto JJ Redick a sovrautilizzate i suoi titolari su base regolare.

LeBron James, il traguardo dei 50.000 punti e il fattore Doncic: Luka può allungargli la carriera? - Nella notte italiana LeBron James ha scritto un’altra pagina di NBA, tagliando il traguardo dei 50.000 punti tra regular season e playoff. Lo ha fatto in grande stile, come suo solito, all’interno di una prestazione da 34 punti, 8 rimbalzi e 6 assist nella vittoria per 136-115 contro i New Orleans Pelicans. I Los Angeles Lakers volano raccogliendo la settima vittoria consecutiva che vale l’attuale secondo posto nella Western Conference. 🔗sportface.it

La reazione di LeBron James dopo aver riscritto (ancora) la storia dell’NBA: “Sono super fortunato” - LeBron James ha scritto un'altra pagina di storia dell'NBA: supera quota 50mila punti messi a segno in carriera nella più prestigiosa lega di basket al mondo. Un'impresa che stupisce anche lo stesso 40enne dei Los Angeles Lakers: "Sono super fortunato"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nba All Star Game 2025: Curry è l’Mvp, assente LeBron James - Nuovo format, qualche assenza a sorpresa e le tradizionali stelle della palla a spicchi. Il meglio del basket Nba si è radunato a San Francisco, dove nella notte italiana fra 16 e 17 febbraio si è tenuto il celebre e atteso evento dell’All Star Game. Per la prima volta in 20 anni, sul parquet non ha giocato LeBron James, che ha dato forfait due ore prima della palla a due lamentando ancora un fastidio alla caviglia sinistra. 🔗lettera43.it

