Le urla degli amici e i drammatici soccorsi Così è morto il 17enne al lago dell’Accesa

Massa Marittima, 2 maggio 2025 – Aveva approfittato della giornata di sole per una gita con gli amici al lago dell'Accesa, un paradiso a pochi chilometri da Massa Marittima. A tradirlo potrebbe essere stata la temperatura dell'acqua, che nonostante i 30 gradi registrati all'esterno è ancora fredda di questi tempi. Ma pare anche che non sapesse nuotare. Di sicuro c'è che quella del 17enne di origine egiziana morto annegato nella giornata di ieri, giovedì 1 maggio, è una tragedia. Il ragazzo faceva parte di una comunità per minori stranieri non accompagnati con sede a Valpiana. Il centro è gestito dalla cooperativa Solidarietà e Sviluppo ed è impegnato nell'inserimento di questi giovani all'interno della società: studiano l'italiano, fanno lavoretti, partecipano alla vita quotidiana della comunità con l'obiettivo, un giorno, di trovare un impiego e rifarsi una vita.

