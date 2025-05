Le temperatura estive hanno le ore contate | dal Nord Europa in arrivo aria fresca e temporali

Nord Europa potrebbe portare a un calo delle temperature oltre a pioggia e temporali. A dirlo sono le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: "L'anticiclone subtropicale favorirà condizioni di stabilità.

Studenti studiano solo 2 ore al giorno, sono più veloci nell’apprendimento, hanno competenze migliori e i docenti sono sostituiti da Intelligenza Artificiale. La scuola che rivoluzionerà l’insegnamento - MacKenzie Price, cofondatrice della Alpha School di Austin, propone un approccio educativo innovativo in risposta alla percezione che la scuola tradizionale sia ormai obsoleta e caratterizzata da eccessivo lavoro ripetitivo. Il progetto nasce dal desiderio di superare un sistema considerato poco coinvolgente e inadatto a sostenere lo sviluppo delle potenzialità degli studenti. L'articolo Studenti studiano solo 2 ore al giorno, sono più veloci nell’apprendimento, hanno competenze migliori e i docenti sono sostituiti da Intelligenza Artificiale. 🔗orizzontescuola.it

Papa Francesco, alle 20 la chiusura della bara: ultime ore per il saluto dei fedeli | In 48 ore 128mila persone hanno reso omaggio - Polemica sul "ritardo" con cui Israele ha espresso il cordoglio. Ma l'ambasciatore alla Santa Sede frena: "Grande rispetto per il Pontefice" 🔗tgcom24.mediaset.it

Malattia sconosciuta uccide in Congo a 48 ore dai sintomi, focolaio forse da bambini che hanno mangiato pipistrelli - Più di 50 persone sono morte entro due giorni dalla comparsa dei sintomi di una malattia non ancora identificata che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo: le prime analisi hanno escluso i virus Ebola e Marburg, in corso ulteriori test e indagini. Segnalati due focolai di infezione, il primo nel villaggio di Boloko, dove tre bambini hanno sviluppato i sintomi e sono morti dopo aver mangiato carcasse di pipistrello. 🔗fanpage.it

