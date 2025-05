Le SBC di FC 25 | Bruno Guimarães Menzioni d’onore

Bruno Guimarães uscita in data 2 maggio 2025 in occasione della promo TOTS.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonCome sbloccare la SBC di Bruno GuimarãesNumero sfide: 4Premio: 1x Menzioni d'onore Bruno Guimarães Non scambiabileCosto al momento dell'uscita: 150.000 Crediti circaScadenza: 16 maggio 2025 BrasilePremio: 1x Mixed Players PackRichieste:Brasile WSL: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 85Premier LeaguePremio: 1x Jumbo Gold PackRichieste:Premier League: Min 1 ogg. giocatoreQuals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatoreValutazione squadra: min 86Forma smagliantePremio: 1x Jumbo Gold PackRichieste:Quals.

