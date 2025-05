Le rovine dei bombardamenti nelle pennellate degli artisti L' ultimo incontro del ciclo Conversazioni riminesi

Conversazioni riminesi". Lunedì 5 maggio, presso la sala della Cineteca in via Gambalunga, alle 17,si terrà l'ultimo appuntamento del ciclo, che la biblioteca Gambalunga e l'Istituto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea hanno dedicato.

Maurizio Castelvetro e pennellate degli "Artisti in guerra a Rimini" protagonisti alla Biblioteca Gambalunga - Giovedì 17 aprile (ore 17:00) presso la Sala della Cineteca torna l’appuntamento con le "Conversazioni riminesi". Giunta alla sua terza edizione la rassegna è dedicata quest’anno al tema della guerra a Rimini e in particolare, alla distruzione del patrimonio storico-artistico della città a causa... 🔗riminitoday.it

