Le piace ballare gioca a calcio con i fratelli e a casa comanda lei In futuro già forse a 18 anni sarà una working royal con il prestigioso titolo di Principessa Reale

Era il 2 maggio 2015 quando, alle 08.34 del mattino, la Principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate, veniva al mondo nella famosa Lindo Wing dell'ospedale di St Mary a Londra. Ad attendere lei e i genitori fuori dalla clinica c'erano centinaia di giornalisti e fotografi. Un piccolo assaggio – poche ore dopo la nascita – di che cosa significa essere un personaggio pubblico per la principessina che, già a dieci anni, è una icona, anche della moda, con una notevole esperienza royal alle spalle. Ogni capo che indossa va sold out nel giro di pochi minuti.

“Calcio libera tutti“: gioca soltanto chi è bravo a scuola. Il progetto del Sottosopra - Fucecchio, 5 aprile 2025 – Qui si va oltre lo sport. Ci sono valori: educazione, rispetto, impegno. Il progetto infatti chiede di coniugare impegno scolastico e comportamenti positivi fuori dalla scuola con la passione per il pallone. E’ stato questo il principio ispiratore del progetto di educazione “Calcio libera tutti”, realizzato dal Centro Giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio in collaborazione con l’associazione Popoli Uniti e sviluppato all’interno di “Inclusivamente“ e finanziato dall’Impresa Sociale con I Bambini. 🔗lanazione.it

Palla agli Usa. Perché il calcio italiano piace oltre Atlantico - La International Trade Administration, agenzia governativa statunitense del Dipartimento del Commercio, ha rilasciato un nuovo bollettino che evidenzia le opportunità emergenti nell’ambito della gestione sportiva e dello sviluppo infrastrutturale in Italia. Il documento si concentra in particolare sul panorama calcistico italiano e sulle prossime competizioni internazionali, offrendo spunti interessanti per investitori e imprese statunitensi. 🔗formiche.net

Italia-Galles, Nations League calcio femminile 2025: programma, orario, tv, dove si gioca - Torna la Nazionale italiana di calcio femminile. Le ragazze di Andrea Soncin nelle scorse ore si sono radunate a Coverciano per preparare la prima delle due sfide valide per la UEFA Nations League 2025. Venerdì 21 febbraio alle 18:15 infatti le azzurre si confronteranno a Monza con il Galles, sfida a cui seguirà anche l’incontro con la Danimarca, pianificato per martedì 25 in quel di La Spezia. La partita sarà utile per proseguire l’ottimo percorso di crescita già costruito negli scorsi mesi. 🔗oasport.it

