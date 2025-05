Le mete più richieste per il ponte del Primo maggio | le Marche conquistano i turisti

© Ilrestodelcarlino.it - Le mete più richieste per il ponte del Primo maggio: le Marche conquistano i turisti maggio 2025 – Porto San Giorgio entra ufficialmente nella top 10 delle mete più amate dagli italiani per il ponte del Primo maggio 2025. Porto Recanati è in 23esima posizione. A rilevarlo è Holidu, uno dei principali portali europei per la prenotazione di case e appartamenti vacanza, che ha stilato la classifica delle 30 destinazioni più richieste in questi giorni. Il dato più significativo? Porto San Giorgio è l'unica rappresentante della regione tra le prime dieci, e lo fa distinguendosi anche per convenienza.La classifica: trionfa Roma, ma le Marche sorprendonoLa meta più ambita di quest'anno è Roma, con un prezzo medio di 249 euro a persona per notte. Seguono Barcellona (316 euro) e Napoli (142 euro), che completano un podio a forte presenza italiana. Parigi (335 euro) e Bari (135 euro) si piazzano rispettivamente in quarta e quinta posizione.

