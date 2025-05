Le città più felici la classifica del 2025 | Italia fuori dalla top 20

Non solo capitale economica, Milano è anche la città più felice d'Italia. Lo dice la classifica 2025 dell'Happy city index, il portale che ogni anno stila la graduatoria delle 200 realtà urbane più vivibili tra le città sparse in tutto il mondo. L'indagine è realizzata tramite l'elaborazione di dati relativi a 82 indicatori, raccolti in sei macro categorie: cittadini, governance, ambiente, economia, salute e mobilità.Il nostro Paese è presente in elenco con 8 città, ma per vedere la prima delle Italiane bisogna arrivare al 25esimo posto.L'Happy city indexArrivato alla sesta edizione, l'Happy city index è un progetto del The Institute for quality of life, istituto sull'analisi della qualità della vita della società inglese di consulenza e ricerca Happy City Hub Ltb.Anche quest'anno la graduatoria è stata realizzata sulla base dei dati raccolti ed elaborati da una squadra di 200 persone, prendendo in considerazione decine di fattori che concorrono alla "felicità" degli abitanti di una città.

