Le big vogliono Huijsen ma per Iraola non è un problema | Se arriveranno buone offerte lo sostituiremo come con Kelly

Huijsen, il Corriere dello Sport: «Rimpianto per la Juventus» Le big d’Europa vogliono l’ex bianconero: quanto può incassare il Bournemouth - di Redazione JuventusNews24Huijsen rimpianto per la Juventus? Le big d’Europa vogliono il difensore e il Bournemouth si frega le mani: quanto può incassare Dean Huijsen si può già considerare un rimpianto per la Juventus? Al Bournemouth il difensore si è guadagnato un posto da titolare subito, finendo poi nel mirino di tutte le maggiori big d’Europa in vista della prossima estate. Clausola da 60 milioni di euro, di cui il 10% spetterebbe comunque ai bianconeri. 🔗juventusnews24.com

Iraola scarica la patata bollente a Huijsen: «Se può andare in quella big? Dovete fare questo» - di Redazione JuventusNews24Iraola, allenatore del Bournemouth, non sembra voler prendersi le responsabilità di annunciare un addio già scritto: quello dell’ex Juve Huijsen! Dean Huijsen potrebbe lasciare il Bournemouth al termine di questa stagione. Il Real Madrid sembra essere nel mirino del centrale spagnolo naturalizzato olandese. In tal senso, sull’ex Juve si è espresso l’allenatore degli inglesi, Andoni Iraola, che ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Premier League contro il Manchester City. 🔗juventusnews24.com

Sterling Juve, i bianconeri vogliono prenderlo a parametro zero: può sostituire questo big della rosa attuale! Lo scenario - di Redazione JuventusNews24Sterling Juve, Madama vuole mettere le mani su quel giocatore a parametro zero: ecco come stanno le cose Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Iraola scarica la patata bollente a Huijsen: «Se può andare in quella big? Dovete fare questo» - Iraola, allenatore del Bournemouth, non sembra voler prendersi le responsabilità di annunciare un addio già scritto: quello dell’ex Juve Huijsen! Dean Huijsen potrebbe lasciare il Bournemouth al ... 🔗juventusnews24.com

Huijsen boom, Iraola: "Felice per lui. Sarebbe comunque riuscito ad arrivare ai livelli più alti" - Uno dei giocatori che si è messo più in risalto sotto la guida di Iraola al Bournemouth in questa stagione, senza ombra di dubbio, è Dean Huijsen. Il difensore 19enne, lasciata la Juventus in ... 🔗tuttomercatoweb.com

Huijsen lascia il Bournemouth? Iraola: "Dovete chiederlo a lui" - Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth, ha parlato di Dean Huijsen: "Non è che siamo sorpresi, sta giocando con costanza e ha fatto molto bene. È migliorato molto anche durante la stagione. Ha ... 🔗m.tuttojuve.com