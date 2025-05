Le auto di lusso in Vaticano la passione di Casini per i cannoli e le altre pillole del giorno

Vaticano sono pronti: nel garage della Santa Sede non mancano le auto di lusso, d'epoca e nuove, come quelle lucidate ogni giorno che piacevano al cardinale Tarcisio Bertone. Il tempo delle utilitarie, o delle vecchie vetture inquinanti, quelle euro zero, pare essere finito. Tanti saluti alla Fiat 500L e alla Ford Focus, per non parlare della Renault 4 bianca con oltre 300 mila km alle spalle, donata dal parroco don Renzo Zocca nel 2013 e utilizzata all'interno del Vaticano. Per l'ultimo viaggio di papa Bergoglio, il Dodge Ram che ha portato la bara fino alla basilica di Santa Maria Maggiore era arrivato nei sacri palazzi nel 2017. Ratzinger, che amava le auto comode, aveva a disposizione una flotta che spaziava dalla Volkswagen Phaeton W12 alla Mercedes ML, senza dimenticare una Bmw X5 e una Volvo XC90, mezzi utilizzati con assiduità per recarsi nella "dimora amatissima" di Castel Gandolfo dove poteva studiare e scrivere in santa pace, luogo che invece è sempre stato disertato dal pontefice argentino.

