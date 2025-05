Le aree protette queste sconosciute in provincia di Viterbo | ultimo posto nel Lazio

Lazio, in paragone con le medie dell’Italia e del Centro evidenzia una posizione migliore per la maggiore disponibilità di aree protette, e un evidente svantaggio per la minore incidenza della raccolta. 🔗 Viterbotoday.it - Le aree protette, queste sconosciute in provincia di Viterbo: ultimo posto nel Lazio Secondo i dati dell’Istat, nel 2022 (ultime informazioni disponibili) il profilo del, in paragone con le medie dell’Italia e del Centro evidenzia una posizione migliore per la maggiore disponibilità di, e un evidente svantaggio per la minore incidenza della raccolta. 🔗 Viterbotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, la nota del Presidente della Provincia - Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo le dichiarazione del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. “Nel corso dell’Assemblea dei Sindaci del Sannio svoltasi alla Rocca dei Rettori il 14 aprile u.s., anche sulla scorta dell’approvazione governativa del 9 Aprile del nuovo Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, è stato sottolineato il ruolo fondamentale che assumono i servizi pubblici essenziali per i territori deboli e fragili. 🔗anteprima24.it

Riorganizzazione delle aree naturali protette del Lazio: ecco come cambieranno quelle della Tuscia - L'Ottava Commissione consiliare permanente "Agricoltura e Ambiente", presieduta da Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, ha tenuto questa mattina un'audizione sulla Proposta di Legge numero 186 del 10 gennaio 2025, concernente le "Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette". Tale... 🔗viterbotoday.it

Napoli e provincia: prorogate le ordinanze per la sicurezza pubblica in aree a rischio - NAPOLI – Questa mattina si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, con la partecipazione dell’Assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine e dei Comandanti della Polizia locale di Napoli e della Polizia Metropolitana. Al centro dell’incontro, la proroga delle ordinanze contingibili e urgenti relative alle aree considerate a maggior rischio di illegalità e criminalità nei comuni di Napoli, Pozzuoli, Castellammare di Stabia, Pompei e ... 🔗primacampania.it

Ne parlano su altre fonti

Le aree protette, queste sconosciute in provincia di Viterbo: ultimo posto nel Lazio; Monaco, pioniera delle Aree Marine Protette (AMP) urbane; Dai fuorilegge alle creature marine sconosciute: chi governa il mare aperto?; Meraviglie dalle profondità dell’oceano: osservate 160 specie marine sconosciute in Cile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Toscana 16 nuove aree protette - il nuovo programma regionale 2004/2007 istituisce 16 nuove Anpil (Aree naturali protette di interesse locale) nelle province di Firenze, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia ed Arezzo. A queste si ... 🔗nove.firenze.it

Aree protette, nasce il 25esimo parco: è quello del Matese - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che individua la perimetrazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del Parco ... 🔗msn.com

Aree protette in Europa e in Italia - Sono nate così le aree protette, nelle quali l’ambiente naturale viene lasciato incontaminato dalla presenza dell’uomo, così che animali e vegetali possano popolarle in tutta tranquillità. 🔗skuola.net