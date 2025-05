Lazio rivoluzione terzini | si valuta un profilo in Bundesliga per la corsia mancina

rivoluzione completa sulle corsie laterali per la Lazio in estate. I terzini in rosa attualmente sono tutti in dubbio e per questo, in vista. 🔗 completa sulle corsie laterali per lain estate. Iin rosa attualmente sono tutti in dubbio e per questo, in vista. 🔗 Calciomercato.com

Concorso Dirigenti Scolastici in Sicilia: il Tar Lazio rinvia la decisione sui 50 ricorsi e valuta nuovi approfondimenti - Il Tar del Lazio ha rinviato la decisione sul ricorso presentato da cinquanta docenti siciliani esclusi dalla prova scritta del concorso Dirigenti Scolastici. Nella seconda udienza, tenutasi il 17 aprile, il tribunale ha confermato la propria competenza territoriale e ha deciso di approfondire la questione, accogliendo l’istanza di esame nel merito delle criticità sollevate. Aggiunti […] The post Concorso Dirigenti Scolastici in Sicilia: il Tar Lazio rinvia la decisione sui 50 ricorsi e valuta nuovi approfondimenti first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Lazio, la società valuta la cessione di Tavares in estate - Nessuno è incedibile nella Lazio. Il nuovo modus operandi del club biancoceleste per portare avanti il progetto tecnico che è iniziato dall`estate... 🔗calciomercato.com

Inter, rivoluzione in estate: doppio colpo dalla Lazio - L’Inter in vista dell’estate sta lavorando a tanti cambiamenti ed in tal senso arriva una svolta: attenzione al doppio colpo che arriva direttamente dalla Lazio e che può essere un salto di qualità importante. Lo scoramento è tanto, in maniera fisiologica, in casa nerazzurra. Simone Inzaghi, Marotta ed anche tutti i calciatori nel corso della stagione hanno sempre alzato la posta in palio, per così dire, dichiarando senza termine di voler vincere tutto. 🔗calciomercato.it

Calciomercato Lazio | Rivoluzione terzini: piace un esterno del 'Gladbach - Rivoluzione terzini, è quella che può prendere forma in estate. Nessuno è sicuro di rimanere, nemmeno Tavares. Il portoghese, dopo un avvio scintillante, s’è ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Calciomercato Lazio, novità per i terzini: piace Netz del Borussia Mönchengladbach - Si scaldano i motori del calciomercato estivo 2025 e anche quello della Lazio inizia a prendere forma. Sui terzini è in procinto una rivoluzione nella quale nessuno è al sicuro e certo di rimanere in ... 🔗msn.com

Fissato il prezzo per Tavares: perché la Lazio valuta la cessione del portoghese - Nuno Tavares è stato tra le rivelazioni della stagione della Lazio. Arrivato l'estate scorsa tra lo scetticismo generale, il terzino portoghese ha subito impressionato per dinamismo e spinta ... 🔗90min.com