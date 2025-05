Lazio Emanuele Floridi è il nuovo capo comunicazione del club

Emanuele Floridi è il nuovo Responsabile della Strategia e organizzazione della comunicazione della Lazio. Lo ha annunciato lo stesso club biancoceleste, presentandolo con una nota ufficiale. Assumerà l’incarico rimasto vacante per quasi due anni dall’addio nel giugno 2023 di Roberto Rao, che da dicembre 2020 era stato responsabile della comunicazione del club nonché portavoce del presidente Claudio Lotito. «La sua esperienza e la sua professionalità saranno fondamentali per rafforzare la comunicazione e la diffusione del nostro brand», ha detto il patron nell’accogliere Floridi. «Promuoverà i nostri valori in Italia e nel mondo». Il neo capo comunicazione della Lazio ha battuto la concorrenza di Stefano Di Traglia e dell’ex Rai Carlo Paris.Chi è Emanuele Floridi, nuovo capo comunicazione della LazioOriginario di Roma, come si legge nella nota di presentazione della Lazio, Emanuele Floridi ha 47 anni e ne vanta più di 20 di esperienza nella comunicazione istituzionale, mediatica e sportiva. 🔗 Lettera43.it - Lazio, Emanuele Floridi è il nuovo capo comunicazione del club è ilResponsabile della Strategia e organizzazione delladella. Lo ha annunciato lo stessobiancoceleste, presentandolo con una nota ufficiale. Assumerà l’incarico rimasto vacante per quasi due anni dall’addio nel giugno 2023 di Roberto Rao, che da dicembre 2020 era stato responsabile delladelnonché portavoce del presidente Claudio Lotito. «La sua esperienza e la sua professionalità saranno fondamentali per rafforzare lae la diffusione del nostro brand», ha detto il patron nell’accogliere. «Promuoverà i nostri valori in Italia e nel mondo». Il neodellaha battuto la concorrenza di Stefano Di Traglia e dell’ex Rai Carlo Paris.Chi èdellaOriginario di Roma, come si legge nella nota di presentazione dellaha 47 anni e ne vanta più di 20 di esperienza nellaistituzionale, mediatica e sportiva. 🔗 Lettera43.it

