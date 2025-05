LAZIO Cammini Aperti 2025 | un weekend Gratuito alla scoperta di borghi natura e spiritualità 10-11 Maggio

LAZIO “A Piedi Apeti”: Un invito a riscoprire la bellezza del camminare e i tesori nascosti del LAZIO arriva con la “Cammini Aperti: Edizione Speciale 2025”, un evento imperdibile che offrirà escursioni gratuite il 10 e l’11 Maggio. Per chi ha sempre sognato di sperimentare la magia del viaggio lento, questa è l’occasione perfetta per immergersi in una primavera di scoperta, lontano dalla folla, tra piccoli borghi ricchi di storia e arte e aree verdi incontaminate.Forte del successo della sua prima edizione, “Cammini Aperti” nasce per valorizzare la ricchezza dei Cammini italiani. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Ministero del Turismo e la Regione Umbria, capofila del progetto, e quest’anno vanta il patrocinio della Conferenza delle Regioni e Province autonome e di Sport e Salute S. 🔗 “A Piedi Apeti”: Un invito a riscoprire la bellezza del camminare e i tesori nascosti delarriva con la “: Edizione Speciale”, un evento imperdibile che offrirà escursioni gratuite il 10 e l’11. Per chi ha sempre sognato di sperimentare la magia del viaggio lento, questa è l’occasione perfetta per immergersi in una primavera di, lontano dfolla, tra piccoliricchi di storia e arte e aree verdi incontaminate.Forte del successo della sua prima edizione, “” nasce per valorizzare la ricchezza deiitaliani. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Ministero del Turismo e la Regione Umbria, capofila del progetto, e quest’anno vanta il patrocinio della Conferenza delle Regioni e Province autonome e di Sport e Salute S. 🔗 Funweek.it

