Lazio Baroni torna in bilico

Ancora quattro partite per chiudere una stagione lunga e lacerante. Restano 360 minuti, le trasferte di Empoli e Milano contro l'Inter, gli impegni casalinghi con Juve e Lecce, poi il bilancio definitivo. Tutto può ancora accadere, la Lazio sogna il quarto posto e la Champions League ma potrebbe ritrovarsi anche fuori dalle coppe europee con un grave danno per le casse del club di Formello già sempre piuttosto vuote. È chiaro che il piazzamento finale fa tutta la differenza del mondo anche se l'idea di andare avanti con Baroni rinnovando il contratto fino al 2027 resta viva dalle parti di Formello. Prima della trasferta di Bergamo il ds Fabiani si era esposto con la squadra per dare maggiore forza al tecnico confermandogli la fiducia: operazione riuscita solo in parte. La grave eliminazione contro il Bodo nei quarti di Europa League ha fatto riemergere qualche dubbio che sarebbe alimentato da un eventuale uscita dalle coppe dopo anni di stabile presenza del club biancoceleste nei tornei europei.

