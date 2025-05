Lavoro nero anche il primo maggio | due casi a Pordenone

Lavoro, mal pagato. È quanto è emerso dall'ultima operazione della guardia di finanza che hanno scoperto proprio durante il primo maggio due dipendenti in nero che hanno svolto il servizio senza regolare contratto. Nel corso delle attività di controllo, i finanzieri della tenenza di.

Primo Maggio, manifestazione CISL in Sicilia. Fumarola: "Uniamo le energie contro il lavoro nero" - «C'è troppo lavoro nero. Si combatte con una cultura della legalità, con più ispezioni, con un maggiore raccordo tra i soggetti che si occupano di repressione e prevenzione. Non si può agire in modo spacchettato ma occorre mettere insieme le energie». Lo ha detto la leader dell Cisl, Daniela Fumarola, a Casteldaccia per la manifestazione nazionale del Primo Maggio. 🔗feedpress.me

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Primo Maggio, "morti sul lavoro, non dobbiamo, il giorno dopo, far finta di nulla" - TRIESTE - "Una celebrazione importante perchè il Primo Maggio è un momento di memoria ma anche di confema di un impegno per un lavoro stabile, sicuro, dignitoso e tutelato". Lo ha detto a Trieste Prima, a margine del suo intervento in piazza Unità, la segretaria nazionale della Cgil, Maria Grazia... 🔗triesteprima.it

Primo Maggio, La Marca: ‘Il lavoro non è un favore, è dignità, progetto, comunità’ - Oggi è la festa del lavoro. Il lavoro e la sua dignità sono la sfida più grande per un' Amministrazione, per la città di Manfredonia. Purtroppo, sono tanti i giovani costretti ad emigrare per cercare ... 🔗manfredonianews.it

Primo Maggio, il monito di Cgil-Cisl-Uil: uniti per un lavoro sicuro, uniti per un nuovo umanesimo del lavoro - Un Primo Maggio “uniti per un lavoro sicuro”, come recita l'insegna scelta da Cgil, Cisl e Uil per la celebrazione. 🔗ildiariodellavoro.it

Primo maggio a Casteldaccia, la leader della Cisl Fumarola: la piaga del lavoro nero è estesa nel Paese - «Siamo qui in piazza a Casteldaccia per gridare mai più, mai più morti sul lavoro. C'è bisogno assolutamente di una strategia nazionale da mettere in campo, noi abbiamo apprezzato la convocazione dell ... 🔗msn.com