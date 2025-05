Lavoro nel primo trimestre del 2025 aumentano gli occupati +09%

2025 la diminuzione degli occupati su base mensile si associa alla crescita dei disoccupati e al calo degli inattivi. Lo comunica l’Istat nel suo aggiornamento relativo all’andamento del mercato del Lavoro in Italia. La diminuzione dell’occupazione (-0,1%, pari a -16mila unità) riguarda le donne, i minori di 35 anni di età, i dipendenti a termine e gli autonomi; nelle altre classi d’età, tra gli uomini e tra i dipendenti permanenti il numero di occupati cresce. Il tasso di occupazione è stabile al 63,0%, con numero di occupati pari a 24 milioni 307mila persone. A marzo tasso disoccupazione sale al 6%, giovanile al 19%A marzo 2025 il tasso di disoccupazione sale al 6,0% (+0,1 punti), mentre quello giovanile è in rialzo al 19,0% (+1,6 punti) aggiunge l’Istat, sottolineando che l’aumento delle persone in cerca di Lavoro (+2,1%, pari a +32mila unità) si osserva soltanto per gli uomini e i minori di 50 anni d’età. 🔗 Lapresse.it - Lavoro, nel primo trimestre del 2025 aumentano gli occupati (+0,9%) A marzola diminuzione deglisu base mensile si associa alla crescita dei dise al calo degli inattivi. Lo comunica l’Istat nel suo aggiornamento relativo all’andamento del mercato delin Italia. La diminuzione dell’occupazione (-0,1%, pari a -16mila unità) riguarda le donne, i minori di 35 anni di età, i dipendenti a termine e gli autonomi; nelle altre classi d’età, tra gli uomini e tra i dipendenti permanenti il numero dicresce. Il tasso di occupazione è stabile al 63,0%, con numero dipari a 24 milioni 307mila persone. A marzo tasso disoccupazione sale al 6%, giovanile al 19%A marzoil tasso di disoccupazione sale al 6,0% (+0,1 punti), mentre quello giovanile è in rialzo al 19,0% (+1,6 punti) aggiunge l’Istat, sottolineando che l’aumento delle persone in cerca di(+2,1%, pari a +32mila unità) si osserva soltanto per gli uomini e i minori di 50 anni d’età. 🔗 Lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mercato immobiliare, Milano nel primo trimestre 2025 il prezzo delle case aumenta dell'1,7% con €5466 al metro quadro; in 5 anni +36% con Certosa il quartiere più caro a €4.280 al mq - Nel primo trimestre del 2025, i prezzi delle case a Milano sono aumentati dell'1,7%, raggiungendo i €5.466 al metro quadro, con gli affitti che crescono del 3,2%; nei 5 anni tra i quartieri con i maggiori aumenti spiccano Certosa (+46,1%) e Corvetto (+43,7%) Mercato immobiliare, Milano nel pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Vacanze sulla neve: giro d’affari di 5,8 miliardi di euro nel primo trimestre 2025 - Roma, 14 aprile 2025 – È stato un trimestre molto positivo quello che si è chiuso nei giorni scorsi, per la montagna italiana e l’intero indotto. Infatti, ben 8,2 milioni di turisti hanno scelto per le proprie vacanze invernali una destinazione in montagna, generando un flusso di affari di 5,8 miliardi di euro, trainato dalle piste da sci e dalle strutture ricettive. L’indagine I dati dell’indagine realizzata da Tecné per Federalberghi, parlano di 8,2 milioni di turisti, di cui 5,9 milioni rimasti in Italia per una settimana bianca, 600mila che hanno aggiunto uno o più fine settimana, e ... 🔗quotidiano.net

Produzione Stellantis in calo del 35,5% nel primo trimestre 2025 - Nei primi tre mesi del 2025 la produzione di Stellantis è in forte peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2024 che era stato "un anno nero": tra auto e furgoni commerciali sono state prodotte 109.900 unità, con un calo del 35,5%. Per trovare un dato così basso bisogna risalire al 1956. "Tutti gli stabilimenti di auto e veicoli commerciali sono in rosso e i dazi aggraveranno ulteriormente la situazione". 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Sale al 6% il tasso di disoccupazione, i più penalizzati sono i giovani e le donne; Retribuzioni reali, tariffe orarie e contratti collettivi, il quadro Istat sul primo trimestre 2025; UPS, ricavi in calo nel primo trimestre. Taglia 20.000 posti di lavoro; Lavoro: positivo il bilancio del primo trimestre 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lavoro, nel primo trimestre del 2025 aumentano gli occupati (+0,9%) - A marzo 2025 la diminuzione degli occupati su base mensile si associa alla crescita dei disoccupati e al calo degli inattivi. Lo comunica l’Istat nel suo aggiornamento relativo all’andamento del merca ... 🔗msn.com

Istat, nel primo trimestre +224mila occupati (+0,9%) - Nel primo trimestre dell'anno si registra un aumento di 224mila occupati (+0,9%) rispetto al quarto trimestre 2024. Lo indica l'Istat diffondendo i dati provvisori di marzo su occupati e disoccupati. 🔗ansa.it

Istat, a marzo occupazione in lieve calo ma il saldo è positivo nel primo trimestre 2025 - Istat, a marzo occupazione in lieve calo. Il saldo è però positivo nel primo trimestre 2025 rispetto agli ultimi tre mesi del 2024 ... 🔗msn.com