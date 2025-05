Lavoro e precarietà Landini al Primo Maggio annuncia | Lunedì a Benevento per promuovere i Referendum

Primo Maggio, il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, è intervenuto con un discorso forte e sentito, dedicato alle vittime sul Lavoro e al dramma del Lavoro precario, che ancora oggi, nel 2025, continua a mietere vittime in tutto il Paese. "Siamo di fronte a un sistema economico che troppo spesso si dimentica della dignità delle persone – ha dichiarato Landini – un sistema impresario senza scrupoli che mette il profitto davanti alla vita e alla sicurezza dei lavoratori". Il leader sindacale ha ribadito l'impegno della CGIL per contrastare la precarietà diffusa, promuovere la stabilizzazione dei contratti e rafforzare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro.Maurizio Landini sarà a Benevento Lunedì 5 Maggio, alle ore 9:30, presso l'Auditorium Sant'Agostino, per partecipare all'Assemblea Generale della CGIL di Benevento.

