Lavoro a marzo 2025 +450mila occupati rispetto al 2024

marzo 2025 l'occupazione è cresciuta rispetto allo stesso mese del 2024 (+450mila occupati), come sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+673mila) e degli autonomi (+47mila), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-269mila). Lo evidenzia l'Istat. Sempre nel terzo mese di quest'anno l'occupazione è diminuita invece su mese dello 0,1%, pari a .

(Adnkronos) – A marzo 2025 l'occupazione è cresciuta rispetto allo stesso mese del 2024 (+450mila occupati), come sintesi della crescita dei dipendenti permanenti (+673mila) e degli autonomi (+47mila), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-269mila). Lo evidenzia l'Istat. Sempre nel terzo mese di quest'anno l'occupazione è diminuita invece su mese dello 0,1%, pari a

