Lavori sulla Linea Fl6 Roma - Cassino giorni di disagi per i viaggiatori

giorni difficili per i viaggiatori del Lazio e anche di quelli che abitualmente utilizzano la Linea Fl6 Roma - Cassino per raggiungere la Capitale. Per Lavori di manutenzione sulle rotaie, programmati da RFI, la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale e Intercity potrà. 🔗 Frosinonetoday.it - Lavori sulla Linea Fl6 Roma - Cassino, giorni di disagi per i viaggiatori Sarannodifficili per idel Lazio e anche di quelli che abitualmente utilizzano laFl6per raggiungere la Capitale. Perdi manutenzione sulle rotaie, programmati da RFI, la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale e Intercity potrà. 🔗 Frosinonetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lavori sulla linea ferroviaria, a giugno stop per cinque giorni alle Frecce tra la Puglia e Roma - Per cinque giorni, nel mese di giugno, i collegamenti tra la Puglia e Roma saranno garantiti con soluzioni di viaggio combinate (treni Intercity e Regionali) e con bus sostitutivi, mentre non saranno disponibili i collegamenti diretti con le 'Frecce'. A renderlo noto è Trenitalia, spiegando che... 🔗baritoday.it

Lavori sulla linea ferroviaria Roma Casilina-Tiburtina, cambio orari e cancellazioni. Tutte le info - Cambia la circolazione ferroviaria tra Roma Casilina e Tiburtina. A comunicarlo è Ferrovie dello Stato, che per lavoro di rinnovo della linea di alimentazione applicherà delle modifiche a partire dal 25 febbraio e fino al 15 aprile. Modifiche circolazione ferroviaria Roma Le modifiche alla... 🔗romatoday.it

Potenziamento tecnologico e nuovi binari: lavori e riprogrammazione sulla linea ferroviaria Pisa - Grosseto Roma - Sulla linea ferroviaria Pisa - Grosseto - Roma sono in programma dal 5 maggio al 1 agosto 2025 lavori di potenziamento tecnologico e manutenzione. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono in particolare l’installazione del nuovo sistema ERTMS ed il rinnovo dei binari. I... 🔗pisatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Lavori sulla Linea Fl6 Roma - Cassino, giorni di disagi per i viaggiatori; Linea FL6 Roma - Cassino, modifiche alla circolazione per lavori dal 20 al 24/11; Lavori sulla linea ferroviaria Roma-Cassino: i dettagli; Ferrovie regionali: tutte le chiusure del 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Treni, lavori sulle linee Roma-Viterbo e Roma-Vigna Clara: i dettagli su modifiche e cancellazioni - A causa dei lavori in programma sulle linee dei treni Roma-Viterbo e Roma-Vigna Clara la circolazione ferroviaria sarà modificata lungo queste tratte. Prevista l’attivazione di navette sostitutive. Di ... 🔗canaledieci.it

Lavori sulla linea Roma-Nettuno, variazioni di percorso per diversi treni: i dettagli - A causa di lavori sulla linea Roma-Nettuno la circolazione ferroviaria tra la cittadina tirrenica e la capitale sarà modificata e in parte integrata dall’attivazione di navette sostitutive. Di seguito ... 🔗canaledieci.it

Lavori sulla linea ferroviaria, modifiche e cancellazioni per i treni che collegano Foggia con Roma e Napoli - Le Ferrovie dello Stato comunicato che giorni 5 e 6 aprile 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea, la circolazione ferroviaria ... Benevento – Villa Literno/ Roma Termini sono ... 🔗foggiacittaaperta.it