Lavori in Fiera è polemica | Operai sui tetti senza alcuna protezione all' indomani del Primo maggio

Fiera del Mediterraneo, ma è polemica sulla sicurezza dei lavoratori impiegati. Alcune foto pubblicate sui profili social del Comune - e poi tolte - ma che rimangono comunque nel comunicato inviato dall'ufficio stampa. 🔗 Palermotoday.it - Lavori in Fiera, è polemica: "Operai sui tetti senza alcuna protezione all'indomani del Primo maggio" Partono gli interventi per il recupero del Padiglione 22 delladel Mediterraneo, ma èsulla sicurezza dei lavoratori impiegati. Alcune foto pubblicate sui profili social del Comune - e poi tolte - ma che rimangono comunque nel comunicato inviato dall'ufficio stampa. 🔗 Palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori su via Gentile, operai in azione per il ripristino dell'asfalto - "Dalle prime ore di oggi sono iniziati i lavori di ripristino dell’asfalto in via Gentile. L’intervento è eseguito da una ditta privata, non comunale, e prevede la bitumazione completa entro la giornata". Lo comunica il consigliere comunale, Lorenzo Leonetti, a proposito degli interventi che... 🔗baritoday.it

E’ “la fiera dell’Ozempic”: scoppia la polemica per il red carpet dei Sag Awards. Nel mirino Demi Moore e Ariana Grande - Demi Moore e Ariana Grande sono “troppo magre”: sembra “la fiera dell’Ozempic”. Sui social si è scatenata una bufera attorno alla presenza delle due attrici sul palco dei Sag Awards, i premi assegnati dalla gilda degli sceneggiatori statunitensi, nonché ultima tornata di allori prima degli Oscar. Nel mirino dei commentatori online della serata tenutasi a Los Angeles sono finite, appunto, la Moore, la Grande, ma anche Georgina Chapman e perfino Brooke Shields. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monza, operai in stazione: come sarà il nuovo piazzale dopo la fine dei lavori - Operai e machinari al lavoro nel piazzale della stazione, in via Arosio. Gli interventi, pianificati dal comune, prevedono la rimozione della pavimentazione in ciottoli ammalorata e la sistemazione della scalinata di collegamento tra l’ingresso della stazione e la strada, una nuova posa per la... 🔗monzatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori in Fiera, è polemica: Operai sui tetti senza alcuna protezione all'indomani del Primo maggio; Avellino, infopoint di piazza Libertà: trasloco dopo le polemiche; Ex fiera, tigli abbattuti ma la polemica continua. Spuntano le foto: «Avevano almeno 80 anni di vita»; Gli esoscheletri in fabbrica ed è subito polemica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il recupero della Fiera del Mediterraneo, via ai lavori da 100 mila euro nel Padiglione 22 - Gli interventi consentiranno di mettere in sicurezza la struttura e di impermeabilizzarla per ottenere poi la Scia antincendio. L'assessore Forzinetti: "Il polo fieristico deve essere un volano per la ... 🔗msn.com

Polemica del Partito Democratico: "Via Verga, Marchiori dimentica la sicurezza nei cantieri" - "Andrea Marchiori ha tralasciato un dettaglio importante, la sicurezza degli operai". Il Pd attacca l’assessore ai lavori pubblici denunciando la mancanza di sicurezza per gli operai del ... 🔗msn.com