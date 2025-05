Lavori di rifacimento della pavimentazione su via Trieste scattano i divieti

Lavori di rifacimento della pavimentazione interessano via Trieste. Sul sito del Comune è stata pubblicata un'ordinanza che stabilisce, nel periodo compreso tra lunedì 5 maggio e lunedì 19 maggio 2025, dalle 0,00 alle 24.

A9 Como-Chiasso, chiusure notturne per lavori di pavimentazione e manutenzione - Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono previste diverse chiusure notturne per consentire interventi di pavimentazione e manutenzione. Le chiusure interesseranno sia il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, sia quello tra Como Centro e Chiasso, e si svolgeranno in fasce orarie comprese tra... 🔗quicomo.it

Lavori di rifacimento dell'ex liceo dopo il crollo, Comune approva documento di progettazione - La giunta comunale capuana presieduta dal sindaco Adolfo Villani, ha approvato il documento di indirizzo e progettazione per il rifacimento della copertura dell'ex liceo di via Roma interessato da un crollo con la relativa messa in sicurezza della struttura portante. Il progetto è stato... 🔗casertanews.it

Fondo Valle Isclero, la Lega: “A breve partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale” - Tempo di lettura: < 1 minuto“A breve partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale dei tratti maggiormente danneggiati della fondo Valle Isclero. Purtroppo le temperature finora non certo ottimali hanno impedito di procedere con la posa in opera dell’asfalto ma Anas Campania ha già appaltato e programmato gli interventi”. A dirlo sono Mauro De Ieso, vice segretario provinciale della Lega Salvini Premier, e Cosimo Cairella, responsabile Organizzazione e Infrastrutture del partito in provincia di Benevento. 🔗anteprima24.it

Lavori di ripavimentazione in Via della Pace, le modifiche alla viabilità - Prenderanno il via lunedì 5 maggio i lavori di ripavimentazione del selciato di Via della Pace nel centro storico di Orvieto. Per consentire ... 🔗orvietonews.it

Provinciale di Sassoferrato al via. Saranno due mesi e mezzo di lavori - L’investimento della Provincia è pari a 400mila euro: verrà rifatta la pavimentazione che presenta avvallamenti. 🔗msn.com

I lavori stradali della settimana. Via Strazzacappe e via Sacco. Da lunedì chiusure e restringimenti - L’elenco dei cantieri che si aprono nei prossimi giorni, continuano le modifiche legate a tram e passante. Da bollino rosso le zone vicino alla Fiera e nell’area di Santa Viola. Chiusi diversi svincol ... 🔗msn.com