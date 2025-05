Lavoratori svenduti con contratti a cinque euro | figuraccia dello smemorato Landini che straparla di salario minimo

Landini sale ancora una volta sul palco del primo maggio con l’elmetto calcato in testa, la voce roca di indignazione e le tasche colme di contraddizioni. Invoca “la mobilitazione”, promette barricate, evoca piazze infuocate, eppure dimentica — con quella prodigiosa smemoratezza tipica di chi spera che la memoria collettiva duri meno di un talk show — che la sua Cgil, la sigla di cui è gran sacerdote, ha firmato contratti da cinque euro l’ora. No, non è una fake news, né un complotto meloniano: è storia sindacale documentata, con tanto di firma in calce.Il segretario dei due pesi e due misureLandini straparla di “salario minimo” a nove euro, ma poi, di fronte alle telecamere di Restart, barbettava. Annalisa Bruchi lo aveva infatti già incalzato: «Li avete firmati o no quei contratti a 5 euro?». 🔗 Secoloditalia.it - Lavoratori svenduti con contratti a cinque euro: figuraccia dello smemorato Landini che straparla di salario minimo Mauriziosale ancora una volta sul palco del primo maggio con l’elmetto calcato in testa, la voce roca di indignazione e le tasche colme di contraddizioni. Invoca “la mobilitazione”, promette barricate, evoca piazze infuocate, eppure dimentica — con quella prodigiosa smemoratezza tipica di chi spera che la memoria collettiva duri meno di un talk show — che la sua Cgil, la sigla di cui è gran sacerdote, ha firmatodal’ora. No, non è una fake news, né un complotto meloniano: è storia sindacale documentata, con tanto di firma in calce.Il segretario dei due pesi e due misuredi “” a nove, ma poi, di fronte alle telecamere di Restart, barbettava. Annalisa Bruchi lo aveva infatti già incalzato: «Li avete firmati o no queia 5?». 🔗 Secoloditalia.it

