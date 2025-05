Lavoratori Misericordia attendono risposte | Chiediamo di tornare a lavorare ognuno nelle proprie sedi

Lavoratori della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; agli stessi, preme evidenziare quanto venuto fuori nell'ultimo incontro avuto tra una fetta di loro.Di fatto, in questi giorni, si sono confrontati al loro interno ed il fronte appare compatto, forse anche perché l'atteggiamento da anni silente dell'Azienda viene interpretato come una indisponibilità a recedere dalle proprie posizioni. Di fatto, autisti-soccorritori e personale infermieristico del servizio emergenza-urgenza 118 di Benevento e provincia, si sono incontrati per discutere e mettere a verbale problematiche emerse nell'ultimo periodo nello svolgimento del servizio stesso.

Infermieri autisti della Misericordia spostati in altre sedi: lavoratori in lotta - Tempo di lettura: 3 minutiAssemblea dei lavoratori della Misericordia che prestano il proprio lavoro nel 118 nel servizio ambulanze. I lavoratori, riunitisi presso la sede Saut di via Santa Colomba, hanno esaminato la situazione venutasi a creare a seguito di una decisione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in merito a Corsi di formazione professionale degli infermieri autisti da svolgersi in altri Saut del territorio sannita dunque molto distanti dal capoluogo Benevento. 🔗anteprima24.it

