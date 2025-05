L’Avellino celebra la promozione | bus scoperto e stop alla circolazione in città

celebrazioni, Avellino è pronta a vivere il momento clou della promozione in Serie B. Sabato 3 maggio, al termine della sfida contro il Padova (ore 19, stadio “Partenio-Lombardi”), i lupi riceveranno il trofeo per la vittoria del girone C di Serie C. Ma il vero spettacolo inizierà subito dopo il fischio finale, quando la squadra salirà a bordo di un bus scoperto per festeggiare tra le strade del capoluogo insieme ai propri tifosi.Anche se il club biancoverde non ha ancora diffuso il programma ufficiale, l’ordinanza firmata dal sindaco Laura Nargi conferma che tutto è pronto per un nuovo, grande abbraccio tra squadra e città, con il corteo celebrativo previsto dalle ore 22.Viabilità e divieti: tutte le strade coinvoltePer garantire la sicurezza della manifestazione, il Comune ha predisposto importanti misure alla circolazione. 🔗 Anteprima24.it - L’Avellino celebra la promozione: bus scoperto e stop alla circolazione in città Tempo di lettura: 2 minutiDopo settimane di entusiasmo ezioni, Avellino è pronta a vivere il momento clou dellain Serie B. Sabato 3 maggio, al termine della sfida contro il Padova (ore 19, stadio “Partenio-Lombardi”), i lupi riceveranno il trofeo per la vittoria del girone C di Serie C. Ma il vero spettacolo inizierà subito dopo il fischio finale, quando la squadra salirà a bordo di un busper festeggiare tra le strade del capoluogo insieme ai propri tifosi.Anche se il club biancoverde non ha ancora diffuso il programma ufficiale, l’ordinanza firmata dal sindaco Laura Nargi conferma che tutto è pronto per un nuovo, grande abbraccio tra squadra e, con il corteotivo previsto dalle ore 22.Viabilità e divieti: tutte le strade coinvoltePer garantire la sicurezza della manifestazione, il Comune ha predisposto importanti misure. 🔗 Anteprima24.it

