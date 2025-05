Lautaro Martinez oggi esami! Scenario da confermare e 3 opzioni – SM

oggi fari puntati su Lautaro Martinez in casa Inter. Il Toro farà gli esami per capire meglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Intanto, si valutano tre opzioni alternative. Le ultime da Sport Mediaset.esami – L’unica nota negativa della serata del Montjuic per l’Inter è stato l’infortunio di Lautaro Martinez. Il Toro è uscito al termine del primo tempo della sfida e la prima diagnosi dei medici nerazzurri è stata quella di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. oggi il capitano si sottoporrà a degli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. Una volta fatti gli esami, si capiranno anche i tempi di recupero. Difficilmente potrà esserci per Inter-Barcellona, sfida ritorno delle semifinali di Champions League (nonostante le parole del collega di Repubblica Franco Vanni). 🔗 Inter-news.it - Lautaro Martinez, oggi esami! Scenario da confermare e 3 opzioni – SM fari puntati suin casa Inter. Il Toro farà gliper capire meglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Intanto, si valutano trealternative. Le ultime da Sport Mediaset.– L’unica nota negativa della serata del Montjuic per l’Inter è stato l’infortunio di. Il Toro è uscito al termine del primo tempo della sfida e la prima diagnosi dei medici nerazzurri è stata quella di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.il capitano si sottoporrà a deglistrumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. Una volta fatti gli, si capiranno anche i tempi di recupero. Difficilmente potrà esserci per Inter-Barcellona, sfida ritorno delle semifinali di Champions League (nonostante le parole del collega di Repubblica Franco Vanni). 🔗 Inter-news.it

Infortuni Lautaro Martinez e Dumfries, oggi esami e tempi di recupero - Oggi, Dumfries e Lautaro Martinez si sottoporranno a esami medici per valutare i loro infortuni. Il team medico dell’Inter spera in un rapido recupero per entrambi i giocatori. ATTESA – L’Inter è in attesa dei risultati degli esami medici per Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, due giocatori chiave che potrebbero saltare le prossime sfide contro Milan e Bayern Monaco, rispettivamente andata delle semifinali di Coppa Italia e andata dei quarti di finale di Champions League. 🔗inter-news.it

Infortunati Inter, oggi esami per Lautaro e Dumfries: quali partite salteranno? Ad Appiano c’è questa sensazione - di RedazioneInfortunati Inter, oggi esami per Lautaro e Dumfries: quali partite salteranno? Ad Appiano c’è questa sensazione legata al loro recupero Il tema degli infortunati in casa Inter continua a tenere in apprensione Simone Inzaghi. Sono attese novità importanti nella giornata di oggi, con Lautaro Martinez e Denzel Dumfries che si sottoporranno a nuovi esami per capire l’entità dei rispettivi problemi fisici. 🔗internews24.com

Bestemmia Lautaro Martinez, oggi il verdetto: i precedenti (pure ex Inter) - Oggi si saprà se Lautaro Martinez verrà squalificato per la bestemmia espressa al termine di Juventus-Inter. Ci sono in realtà alcuni precedenti. IL CASO – Al termine di Juventus-Inter, Lautaro Martinez ha proferito delle espressioni blasfeme dovute all’adrenalina e alla rabbia per la sconfitta dei nerazzurri a Torino nel derby d’Italia. La bestemmia del capitano dell’Inter è avvenuta appunto a fine partita ed è stata ripresa dalle telecamere. 🔗inter-news.it

