Lautaro Martinez l’Inter comunica l’esito degli esami | ecco come sta il Toro

Lautaro Martinez, l’Inter comunica l’esito degli esami del bomber argentino, ecco come sta il Toro nel messaggio del club come sta Lautaro Martinez? Finalmente arriva la risposta. Tramite i propri portali ufficiali l’Inter ha diramato questa mattina un comunicato sulle condizioni dell’attaccante di Simone Inzaghi. Lo riportiamo qui in basso in forma integrale, vediamo nel dettaglio cosa dice la nota che arriva alla vigilia della gara di Serie A contro il Verona (in programma domani sera appunto in quel di San Siro e valida per la giornata numero 35) e a meno quattro da quella col Barcellona (che si svolgerà sempre a San Siro mercoledì sera e valida per il ritorno della semifinale di Champions League). Lautaro Martinez IL comunicaTO DELl’Inter – «esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. 🔗 Internews24.com - Lautaro Martinez, l’Inter comunica l’esito degli esami: ecco come sta il Toro del bomber argentino,sta ilnel messaggio del clubsta? Finalmente arriva la risposta. Tramite i propri portali ufficialiha diramato questa mattina unto sulle condizioni dell’attaccante di Simone Inzaghi. Lo riportiamo qui in basso in forma integrale, vediamo nel dettaglio cosa dice la nota che arriva alla vigilia della gara di Serie A contro il Verona (in programma domani sera appunto in quel di San Siro e valida per la giornata numero 35) e a meno quattro da quella col Barcellona (che si svolgerà sempre a San Siro mercoledì sera e valida per il ritorno della semifinale di Champions League).ILTO DEL– «clinici e strumentali perquesta mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. 🔗 Internews24.com

