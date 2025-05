Lautaro Martinez il responso degli esami dopo l’infortunio | quando torna e quante partite salta

Lautaro Martinez si è sottoposto ad ulteriori esami clinici che hanno confermato il problema muscolare accusato in Barcellona-Inter: "Elongazione ai flessori, verrà monitorato giorno per giorno". Quasi certa la sua assenza alla semifinale di ritorno di Champions a San Siro. 🔗 Nella giornata di venerdì 2 maggiosi è sottoposto ad ulterioriclinici che hanno confermato il problema muscolare accusato in Barcellona-Inter: "Elongazione ai flessori, verrà monitorato giorno per giorno". Quasi certa la sua assenza alla semifinale di ritorno di Champions a San Siro. 🔗 Fanpage.it

Infortuni Lautaro Martinez e Dumfries, oggi esami e tempi di recupero - Oggi, Dumfries e Lautaro Martinez si sottoporranno a esami medici per valutare i loro infortuni. Il team medico dell’Inter spera in un rapido recupero per entrambi i giocatori. ATTESA – L’Inter è in attesa dei risultati degli esami medici per Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, due giocatori chiave che potrebbero saltare le prossime sfide contro Milan e Bayern Monaco, rispettivamente andata delle semifinali di Coppa Italia e andata dei quarti di finale di Champions League. 🔗inter-news.it

Infortunio Lautaro Martinez: domani gli esami! Cosa filtra dopo Barcellona-Inter – Sky - Arrivano le ultime su Lautaro Martinez e il suo infortunio in Barcellona-Inter. Domani esami per il capitano nerazzurro, ma filtra pessimismo. LE ULTIME – L’infortunio di Lautaro Martinez, come anche confermato da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa post Barcellona-Inter, non sarà di poco conto. Si parla di risentimento, ma nella giornata di domani, scrive anche Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, farà degli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. 🔗inter-news.it

Sky - Inter, domani gli esami di Lautaro Martinez: per il Barcellona chance quasi nulle, c'è speranza per Pavard - L`Inter inizia a programmare la sfida di ritorno, valida per le semifinali di Champions League, contro il Barcellona, dopo il 3-3 ottenuto ieri... 🔗calciomercato.com

